Beta Finance Cena (BETA)
Aktuálna dnešná cena Beta Finance (BETA) je $ 0.00890428, s 4.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BETA na USD konverzný kurz je $ 0.00890428 za BETA.
Beta Finance sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 8,897,583, pričom počet coinov v obehu je 1.00B BETA. Počas posledných 24 hodín sa BETAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00839992 (low) do $ 0.00891728 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 3.45, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00006937.
V krátkodobom vývoji sa BETA zmenilo o +0.57% za poslednú hodinu a o -0.56% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Beta Finance je $ 8.90M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BETA je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.90M.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Beta Finance na USDpohybovala na $ +0.00034269.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Beta Finance na USD pohybovala na $ +1.1341028042.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Beta Finance na USD pohybovala na $ +0.0069958051.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Beta Finance na USD pohybovala na $ +0.0077740115631431693.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.00034269
|+4.00%
|30 dní
|$ +1.1341028042
|+12,736.60%
|60 dní
|$ +0.0069958051
|+78.57%
|90 dní
|$ +0.0077740115631431693
|+687.80%
V roku 2040 by cena Beta Finance mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.
Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.
Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.
Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.
Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.
