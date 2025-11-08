BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena BESC MONEY je 14.89USD. Trhová kapitalizácia MONEY je 656,064USD. Sledujte aktualizácie cien MONEY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena BESC MONEY je 14.89USD. Trhová kapitalizácia MONEY je 656,064USD. Sledujte aktualizácie cien MONEY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o MONEY

MONEY informácie o cene

Čo je MONEY

MONEY oficiálna webová stránka

MONEY tokenomika

MONEY predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

BESC MONEY Logo

BESC MONEY Cena (MONEY)

Nezaradené

1 MONEY na USD aktuálnu cenu:

$14.89
$14.89$14.89
-1.00%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
BESC MONEY (MONEY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:17:55 (UTC+8)

Dnešná cena BESC MONEY

Aktuálna dnešná cena BESC MONEY (MONEY) je $ 14.89, s 0.88% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MONEY na USD konverzný kurz je $ 14.89 za MONEY.

BESC MONEY sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 656,064, pričom počet coinov v obehu je 44.10K MONEY. Počas posledných 24 hodín sa MONEYobchodovalo v rozmedzí od $ 14.2 (low) do $ 15.2 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 39.54, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 14.0.

V krátkodobom vývoji sa MONEY zmenilo o +0.28% za poslednú hodinu a o -15.23% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

BESC MONEY (MONEY) informácie o trhu

$ 656.06K
$ 656.06K$ 656.06K

--
----

$ 656.06K
$ 656.06K$ 656.06K

44.10K
44.10K 44.10K

44,101.61594730377
44,101.61594730377 44,101.61594730377

Aktuálna trhová kapitalizácia BESC MONEY je $ 656.06K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MONEY je 44.10K, pričom celková zásoba je 44101.61594730377. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 656.06K.

História cien BESC MONEY v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 14.2
$ 14.2$ 14.2
24 hod Low
$ 15.2
$ 15.2$ 15.2
24 hod High

$ 14.2
$ 14.2$ 14.2

$ 15.2
$ 15.2$ 15.2

$ 39.54
$ 39.54$ 39.54

$ 14.0
$ 14.0$ 14.0

+0.28%

-0.88%

-15.23%

-15.23%

BESC MONEY (MONEY) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z BESC MONEY na USDpohybovala na $ -0.13253450223345.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny BESC MONEY na USD pohybovala na $ -6.5532915040.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny BESC MONEY na USD pohybovala na $ -6.8821818240.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny BESC MONEY na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.13253450223345-0.88%
30 dní$ -6.5532915040-44.01%
60 dní$ -6.8821818240-46.22%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre BESC MONEY

Cenová predikcia BESC MONEY (MONEY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MONEY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia BESC MONEY (MONEY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena BESC MONEY mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne BESC MONEY v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MONEY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na BESC MONEY Cenové predikcie.

Čo je BESC MONEY (MONEY)

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs

BESC Coin is more than a cryptocurrency—it's a stake in a thriving, real-world business with a proven track record of success. With profit-sharing, staking rewards, advanced trading features, and exclusive client benefits, BESC Coin offers unparalleled value for investors and customers alike. Join us in building the future of construction and blockchain technology.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

BESC MONEY (MONEY) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o BESC MONEY

Akú hodnotu bude mať 1 BESC MONEY v roku 2030?
Ak by hodnota BESC MONEY rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do BESC MONEY podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:17:55 (UTC+8)

BESC MONEY (MONEY) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o BESC MONEY

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.61
$22.61$22.61

+126.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007294
$0.00007294$0.00007294

+1,358.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009672
$0.009672$0.009672

+141.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012198
$0.000012198$0.000012198

+103.30%

Humanity

Humanity

H

$0.24564
$0.24564$0.24564

+72.71%

Flux

Flux

FLUX

$0.17690
$0.17690$0.17690

+61.80%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.