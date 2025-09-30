Bermuda Shorts (SHORT) tokenomika

Bermuda Shorts (SHORT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Bermuda Shorts (SHORT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 22:43:05 (UTC+8)
USD

Bermuda Shorts (SHORT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Bermuda Shorts (SHORT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 112.43K
Celková ponuka:
$ 4.00T
Počet coinov v obehu:
$ 4.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 112.43M
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
Bermuda Shorts (SHORT) informácie

BSC needs something new and unique memecoin tokenomics!

Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts

Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192

Tokenomics: 4 TRILLION

99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings

I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months.

Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳

Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture.

$SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik.

Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT

Oficiálna webová stránka:
https://shortcoin.vip/

Bermuda Shorts (SHORT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Bermuda Shorts (SHORT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SHORT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SHORT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SHORT tokenomiku, preskúmajte cenu SHORT tokenu naživo!

SHORT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SHORT asi smeruje? Naša SHORT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

