Aktuálna dnešná cena Beny Bad Boy je 0.00316186USD. Trhová kapitalizácia BBB je 7,534,416USD. Sledujte aktualizácie cien BBB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Beny Bad Boy Logo

Beny Bad Boy Cena (BBB)

Nezaradené

1 BBB na USD aktuálnu cenu:

$0.00316186
0.00%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Beny Bad Boy (BBB) Živý cenový graf
Dnešná cena Beny Bad Boy

Aktuálna dnešná cena Beny Bad Boy (BBB) je $ 0.00316186, s 0.01% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BBB na USD konverzný kurz je $ 0.00316186 za BBB.

Beny Bad Boy sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 7,534,416, pričom počet coinov v obehu je 2.38B BBB. Počas posledných 24 hodín sa BBBobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00316162 (low) do $ 0.00316186 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00514351, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa BBB zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Beny Bad Boy (BBB) informácie o trhu

$ 7.53M
--
$ 7.53M
2.38B
2,382,904,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Beny Bad Boy je $ 7.53M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BBB je 2.38B, pričom celková zásoba je 2382904000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.53M.

História cien Beny Bad Boy v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00316162
24 hod Low
$ 0.00316186
24 hod High

$ 0.00316162
$ 0.00316186
$ 0.00514351
$ 0
0.00%

+0.01%

0.00%

0.00%

Beny Bad Boy (BBB) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Beny Bad Boy na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Beny Bad Boy na USD pohybovala na $ +0.0000002447.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Beny Bad Boy na USD pohybovala na $ +0.0029789109.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Beny Bad Boy na USD pohybovala na $ +0.00290139302840955204.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+0.01%
30 dní$ +0.0000002447+0.01%
60 dní$ +0.0029789109+94.21%
90 dní$ +0.00290139302840955204+1,113.92%

Cenové predikcie pre Beny Bad Boy

Cenová predikcia Beny Bad Boy (BBB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BBB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Beny Bad Boy (BBB) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Beny Bad Boy mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Beny Bad Boy v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BBB cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Beny Bad Boy Cenové predikcie.

Čo je Beny Bad Boy (BBB)

$BBB isn't just a meme; it's the heartbeat of a wild, unstoppable community. Powered by the BBB Cult, we're rewriting the rules of memecoins. Together, the BBB Community creates the fun, fuels the pumps, and spreads the megadrops like wildfire.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Beny Bad Boy (BBB) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Beny Bad Boy

Akú hodnotu bude mať 1 Beny Bad Boy v roku 2030?
Ak by hodnota Beny Bad Boy rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Beny Bad Boy podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:17:46 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Beny Bad Boy

