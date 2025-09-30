Bemo (BMTON) tokenomika
bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol.
bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application’s set of smart contracts and the bmTON token.
Bemo (BMTON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Bemo (BMTON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BMTON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BMTON tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BMTON tokenomiku, preskúmajte cenu BMTON tokenu naživo!
BMTON cenová predikcia
Chcete vedieť, kam BMTON asi smeruje? Naša BMTON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
