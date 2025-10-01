Beevo (BEEVO) tokenomika
Beevo (BEEVO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Beevo (BEEVO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Beevo (BEEVO) informácie
Beevo (Beevo) – A Community-Driven Meme Coin on Solana Beevo is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to leverage the speed, scalability, and low transaction costs of the network. Launched on the Boop.fun platform, Beevo is part of the growing ecosystem of viral digital assets that emphasize community participation and decentralized ownership.
Created by Broccoli Dev, a known figure in the Solana meme coin space, Beevo combines meme culture with solid infrastructure, ensuring a seamless user experience and long-term community engagement.
Key Features: Blockchain: Solana – high-speed, low-fee, and scalable.
Launch Platform: Boop.fun – a trusted platform for launching Solana-based meme tokens.
Developer: Broccoli Dev – reputable builder within the Solana community.
Community Focused: Emphasis on organic growth, transparency, and decentralized engagement.
Beevo aims to be more than just a meme—it’s a digital asset built with intention, backed by a strong development ethos and supported by an engaged community.
Beevo (BEEVO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Beevo (BEEVO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BEEVO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BEEVO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BEEVO tokenomiku, preskúmajte cenu BEEVO tokenu naživo!
BEEVO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam BEEVO asi smeruje? Naša BEEVO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov