Aktuálna dnešná cena Beercoin 2 (BEER2) je --, s 5.10% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BEER2 na USD konverzný kurz je -- za BEER2.
Beercoin 2 sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 99,431, pričom počet coinov v obehu je 395.56B BEER2. Počas posledných 24 hodín sa BEER2obchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0000627, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa BEER2 zmenilo o -4.24% za poslednú hodinu a o -13.30% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Beercoin 2 (BEER2) informácie o trhu
$ 99.43K
--
$ 132.75K
395.56B
528,111,405,983.0524
Aktuálna trhová kapitalizácia Beercoin 2 je $ 99.43K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BEER2 je 395.56B, pričom celková zásoba je 528111405983.0524. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 132.75K.
História cien Beercoin 2 v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
24 hod Low
$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0
$ 0.0000627
$ 0
-4.24%
+5.10%
-13.30%
-13.30%
Beercoin 2 (BEER2) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Beercoin 2 na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Beercoin 2 na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Beercoin 2 na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Beercoin 2 na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+5.10%
30 dní
$ 0
-34.23%
60 dní
$ 0
-37.27%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Beercoin 2
Cenová predikcia Beercoin 2 (BEER2) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BEER2 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Beercoin 2 (BEER2) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Beercoin 2 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Beercoin 2 v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BEER2 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Beercoin 2 Cenové predikcie.
Čo je Beercoin 2 (BEER2)
While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0?
A letter to better community
Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete.
Ak by hodnota Beercoin 2 rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Beercoin 2 podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBeercoin 2?
Dnešná cena Beercoin 2 je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Beercoin 2 stále dobrou investíciou?
Beercoin 2 zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BEER2, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Beercoin 2?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Beercoin 2 v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Beercoin 2?
Živá cena BEER2 sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Beercoin 2 vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BEER2, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Beercoin 2?
Cenu BEER2 ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,560.63
+2.73%
ETH
3,443.12
+4.41%
SOL
162.71
+4.69%
COAI
1.138
+4.14%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BEER2 na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BEER2/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Beercoin 2 pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Beercoin 2 v tomto roku?
Cena Beercoin 2 by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Beercoin 2 (BEER2).
Beercoin 2 (BEER2) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.