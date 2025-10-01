Beer Can Island (BCI) tokenomika

Beer Can Island (BCI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Beer Can Island (BCI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 02:16:46 (UTC+8)
USD

Beer Can Island (BCI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Beer Can Island (BCI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia: $ 12.81K
$ 12.81K
$ 12.81K$ 12.81K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu: $ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie): $ 12.81K
$ 12.81K
$ 12.81K$ 12.81K
Historické maximum:
$ 0.00108069
$ 0.00108069$ 0.00108069
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Beer Can Island (BCI) informácie

The World famous Beer Can Island located in Tampa Bay is first ever private island to launch it's own crypto coin! This is not just another meme coin, but will have real world value on the island! Memberships will be replaced with $BCI token holders. The $BCI token will also be a valid form of payment on the island at the tiki bar for food, beverage, merchandise and concerts. See you on the island!

Oficiálna webová stránka:
https://www.beercanisland.net

Beer Can Island (BCI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Beer Can Island (BCI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BCI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BCI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BCI tokenomiku, preskúmajte cenu BCI tokenu naživo!

BCI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BCI asi smeruje? Naša BCI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

