Beep (BEEP) tokenomika
Beep (BEEP) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Beep (BEEP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Beep (BEEP) informácie
Beep is a meme coin that aims to be ubiquitous and fun, inspired by the everyday beeps we hear from devices all around us. With zero transaction taxes, a burned liquidity pool, and a renounced contract, Beep is designed to be a community-driven token on the Solana blockchain. It promises to empower communities, break down financial barriers, and provide a fun and engaging crypto experience. Join the movement and let Beep bring a bit of joy and simplicity to your crypto journey.
Beep (BEEP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Beep (BEEP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BEEP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BEEP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BEEP tokenomiku, preskúmajte cenu BEEP tokenu naživo!
BEEP cenová predikcia
Chcete vedieť, kam BEEP asi smeruje? Naša BEEP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
