Beeg Blue Whale (BEEG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Beeg Blue Whale (BEEG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 21:22:42 (UTC+8)
USD

Beeg Blue Whale (BEEG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Beeg Blue Whale (BEEG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 86.07K
$ 86.07K
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 10.00B
$ 10.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 86.07K
$ 86.07K
Historické maximum:
$ 0.00119258
$ 0.00119258
Historické minimum:
$ 0.00000738
$ 0.00000738
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

Beeg Blue Whale (BEEG) informácie

Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation.

Oficiálna webová stránka:
https://beegbwhale.com/

Beeg Blue Whale (BEEG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Beeg Blue Whale (BEEG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BEEG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BEEG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BEEG tokenomiku, preskúmajte cenu BEEG tokenu naživo!

BEEG cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BEEG asi smeruje? Naša BEEG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

