Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BEATER (BEATR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
BEATER (BEATR) informácie
BEATR is a token on the Avalanche blockchain that captures the spirit of every scraped-together, duct-taped chapter in our lives. It’s a meme token—but not just for laughs. BEATR celebrates the beater car: that rattling, wheezing ride you prayed would start each morning. The kind of vehicle held together by rust, zip ties, and hope. It’s unreliable, unsightly, and undeniably necessary—just like some of the choices we make in the crypto space.
In a market obsessed with speed, polish, and flashy “Lambo” dreams, BEATR is a reminder that not everyone starts with a clean wallet or pristine portfolio. Sometimes, you limp through the bear market in a dented hatchback with three functioning gears—and that’s okay. BEATR leans into that chaos and honors the hustle. It’s the token you pick up when you’ve been rugged, rekt, and road-worn, but still show up for another day of degenerate trading.
Built on Avalanche for its low fees and fast transactions (because no one driving a beater can afford high gas), BEATR is fueled by a community that’s been through it. It memes the madness and jokes about the journey, but under the hood is a project that values resilience, authenticity, and survival.
Whether you’re cruising or broken down on the side of the road, BEATR is the token that rides with you. It might not get you far fast—but it’ll get you there eventually. Probably. Just check the oil.
BEATER (BEATR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky BEATER (BEATR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BEATR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BEATR tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BEATR tokenomiku, preskúmajte cenu BEATR tokenu naživo!
Chcete vedieť, kam BEATR asi smeruje? Naša BEATR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
