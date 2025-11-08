Aktuálna dnešná cena BDC COIN je 0USD. Trhová kapitalizácia BDC DANA je 5,956.63USD. Sledujte aktualizácie cien BDC DANA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena BDC COIN je 0USD. Trhová kapitalizácia BDC DANA je 5,956.63USD. Sledujte aktualizácie cien BDC DANA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena BDC COIN (BDC DANA) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BDC DANA na USD konverzný kurz je -- za BDC DANA.
BDC COIN sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5,956.63, pričom počet coinov v obehu je 999.78M BDC DANA. Počas posledných 24 hodín sa BDC DANAobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01070641, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa BDC DANA zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -13.75% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
BDC COIN (BDC DANA) informácie o trhu
$ 5.96K
$ 5.96K$ 5.96K
--
----
$ 5.96K
$ 5.96K$ 5.96K
999.78M
999.78M 999.78M
999,779,145.088568
999,779,145.088568 999,779,145.088568
Aktuálna trhová kapitalizácia BDC COIN je $ 5.96K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BDC DANA je 999.78M, pričom celková zásoba je 999779145.088568. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.96K.
História cien BDC COIN v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.01070641
$ 0.01070641$ 0.01070641
$ 0
$ 0$ 0
--
--
-13.75%
-13.75%
BDC COIN (BDC DANA) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z BDC COIN na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny BDC COIN na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny BDC COIN na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny BDC COIN na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
--
30 dní
$ 0
-24.03%
60 dní
$ 0
-99.41%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre BDC COIN
Cenová predikcia BDC COIN (BDC DANA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BDC DANA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia BDC COIN (BDC DANA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena BDC COIN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne BDC COIN v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BDC DANA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na BDC COIN Cenové predikcie.
Čo je BDC COIN (BDC DANA)
BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience.
Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader.
Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ak by hodnota BDC COIN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do BDC COIN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBDC COIN?
Dnešná cena BDC COIN je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je BDC COIN stále dobrou investíciou?
BDC COIN zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BDC DANA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s BDC COIN?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo BDC COIN v hodnote --.
Aká je aktuálna cena BDC COIN?
Živá cena BDC DANA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu BDC COIN vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BDC DANA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu BDC COIN?
Cenu BDC DANA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,883.25
+2.06%
ETH
3,435.14
+4.17%
SOL
161.71
+4.05%
COAI
1.1866
+8.59%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BDC DANA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BDC DANA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena BDC COIN pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena BDC COIN v tomto roku?
Cena BDC COIN by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu BDC COIN (BDC DANA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:46:49 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.