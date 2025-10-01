Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) tokenomika

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 02:16:19 (UTC+8)
Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 20.98K
Celková ponuka:
$ 999.91M
Počet coinov v obehu:
$ 999.91M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 20.98K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) informácie

Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality.

The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO.

Oficiálna webová stránka:
https://www.baolongsol.xyz/

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BAOLONG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BAOLONG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BAOLONG tokenomiku, preskúmajte cenu BAOLONG tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov