BAM by Scotty (BAM) tokenomika
BAM by Scotty (BAM) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BAM by Scotty (BAM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
BAM by Scotty (BAM) informácie
$BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins.
BAM by Scotty (BAM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky BAM by Scotty (BAM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BAM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BAM tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BAM tokenomiku, preskúmajte cenu BAM tokenu naživo!
BAM cenová predikcia
Chcete vedieť, kam BAM asi smeruje? Naša BAM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov