BAM by Scotty (BAM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BAM by Scotty (BAM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 22:40:55 (UTC+8)
USD

BAM by Scotty (BAM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BAM by Scotty (BAM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 82.14K
$ 82.14K$ 82.14K
Celková ponuka:
$ 999.13M
$ 999.13M$ 999.13M
Počet coinov v obehu:
$ 999.13M
$ 999.13M$ 999.13M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 82.14K
$ 82.14K$ 82.14K
Historické maximum:
$ 0.00180516
$ 0.00180516$ 0.00180516
Historické minimum:
$ 0.000028
$ 0.000028$ 0.000028
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0$ 0

BAM by Scotty (BAM) informácie

$BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins.

Oficiálna webová stránka:
https://x.com/i/communities/1916212839989318132

BAM by Scotty (BAM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BAM by Scotty (BAM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BAM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BAM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BAM tokenomiku, preskúmajte cenu BAM tokenu naživo!

