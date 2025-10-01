BabyLofi (BABYLOFI) tokenomika
BabyLofi (BABYLOFI) informácie
My name is BABY LOFI
Baby Lofi is the adorable and mischievous son of #Lofi the Yeti, the legendary YETI of the #Sui Chain.💧
Baby Lofi carries the same playful spirit and determination as his father, but with his own unique charm and charisma!
I was frozen 🥶❄️for centuries, but I've awakened and am ready to build a brighter future 🧊
Join me and my YETI FAM. Together, we’ll shape the future 💧🌍
BabyLofi (BABYLOFI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky BabyLofi (BABYLOFI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BABYLOFI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BABYLOFI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BABYLOFI tokenomiku, preskúmajte cenu BABYLOFI tokenu naživo!
BABYLOFI cenová predikcia
Chcete vedieť, kam BABYLOFI asi smeruje? Naša BABYLOFI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
