Čo je BabyCrash (BABYCRASH)

The most famous ​baby on base Babycrash is a memecoin inspired by the iconic successes ​of crash, a trader renowned for his remarkable ​adaptability and achievements in both traditional and ​crypto markets. Crash first rose to fame in the stock ​market, sharing his strategies with the world on his ​youtube channel, crash trading, since august 28, 2020. His ​keen market insights led him to the crypto space, where ​he earned the nickname 'crash' after expertly shorting ​bitcoin at its peak of $69k and placing strategic longs at ​its bottom of $16k.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

BabyCrash (BABYCRASH) Zdroje Oficiálna webová stránka