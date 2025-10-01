Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) tokenomika

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 01:07:15 (UTC+8)
Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 11.57K
$ 11.57K
Celková ponuka:
$ 999.78M
$ 999.78M
Počet coinov v obehu:
$ 999.78M
$ 999.78M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 11.57K
$ 11.57K
Historické maximum:
$ 0.00429534
$ 0.00429534
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) informácie

Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe.

With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him.

As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.

Oficiálna webová stránka:
https://babyshiro.vip/

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BABYSHIRO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BABYSHIRO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BABYSHIRO tokenomiku, preskúmajte cenu BABYSHIRO tokenu naživo!

BABYSHIRO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BABYSHIRO asi smeruje? Naša BABYSHIRO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

