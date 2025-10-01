Baby Goat (BABYGOAT) tokenomika
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Baby Goat (BABYGOAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien.
The next-generation meme token with a mission to create real value within the meme coin space. Inspired by the drive for greatness, Baby GOAT is more than just a meme; it’s a powerful community-driven token designed to reward its holders and create lasting impact. In a world full of fleeting hype, Baby GOAT stands out by combining the fun, viral appeal of meme culture with meaningful utility and innovative features. As a rising token in the crypto ecosystem, Baby GOAT is committed to building a decentralized, engaging, and sustainable future where every holder is part of a journey toward financial empowerment and community success. Join us as we bring Baby GOAT to the moon—and beyond!
Baby Goat (BABYGOAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Baby Goat (BABYGOAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BABYGOAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BABYGOAT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
BABYGOAT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam BABYGOAT asi smeruje? Naša BABYGOAT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
