Aver AI (AVER) tokenomika a analýza cien
Aver AI (AVER) informácie
Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations.
Aver AI (AVER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Aver AI (AVER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet AVER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu AVER tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
AVER cenová predikcia
Chcete vedieť, kam AVER asi smeruje? Naša AVER stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
