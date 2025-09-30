Autist (AUTIST) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Autist (AUTIST) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 18:43:20 (UTC+8)
USD

Autist (AUTIST) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Autist (AUTIST) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 85.47K
Celková ponuka:
$ 565.10K
Počet coinov v obehu:
$ 565.10K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 85.47K
Historické maximum:
$ 29.33
Historické minimum:
$ 0.101419
Aktuálna cena:
$ 0.15123
Autist (AUTIST) informácie

It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher.

Oficiálna webová stránka:
https://x.com/autisthyper

Autist (AUTIST) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Autist (AUTIST) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AUTIST tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AUTIST tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AUTIST tokenomiku, preskúmajte cenu AUTIST tokenu naživo!

AUTIST cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AUTIST asi smeruje? Naša AUTIST stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

