ATLAM (ATLAM) tokenomika

ATLAM (ATLAM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ATLAM (ATLAM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 23:52:02 (UTC+8)
USD

ATLAM (ATLAM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ATLAM (ATLAM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 13.88K
$ 13.88K$ 13.88K
Celková ponuka:
$ 88.89M
$ 88.89M$ 88.89M
Počet coinov v obehu:
$ 81.78M
$ 81.78M$ 81.78M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 15.09K
$ 15.09K$ 15.09K
Historické maximum:
$ 0.00267317
$ 0.00267317$ 0.00267317
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00016976
$ 0.00016976$ 0.00016976

ATLAM (ATLAM) informácie

Atlam token is an innovative cryptocurrency that offers its users exclusive rewards, premium packages, and other gifts. The more tokens you have, the more benefits you can enjoy during dating or building up your relationship. Its aim is to encourage active participation and enhance the experience. It also strengthens the Atlam ecosystem, providing access to exclusive features and community-driven decision-making. Beyond dating, it fosters deeper connections by offering personalized AI-driven relationship guidance and engagement tools. Discover this new opportunity and get the most out of dating and relationship management!

Oficiálna webová stránka:
https://www.atlam.eu/crypto
Biela kniha:
https://www.atlam.eu/assets/crypto/Atlam-Whitepaper.pdf

ATLAM (ATLAM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ATLAM (ATLAM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ATLAM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ATLAM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ATLAM tokenomiku, preskúmajte cenu ATLAM tokenu naživo!

ATLAM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ATLAM asi smeruje? Naša ATLAM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov