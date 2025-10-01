ATHCAT (ATHCAT) tokenomika
ATHCAT (ATHCAT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ATHCAT (ATHCAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
ATHCAT (ATHCAT) informácie
ATH CAT is a meme token that’s more than just a laugh—it’s a community-powered rocket ride to the moon! Built on the Solana blockchain, ATH CAT combines the fun of meme culture with real crypto momentum. With our motto, “ATH CAT lives in the green candle, and everything pumps,” we’re here to spread joy, hype, and a whole lot of green. Join the meme revolution and watch as ATH CAT makes its way to new heights, one green candle at a time. Get in on the fun and let’s pump together!
ATHCAT (ATHCAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky ATHCAT (ATHCAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ATHCAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ATHCAT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ATHCAT tokenomiku, preskúmajte cenu ATHCAT tokenu naživo!
ATHCAT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ATHCAT asi smeruje? Naša ATHCAT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
