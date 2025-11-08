Aktuálna dnešná cena Astera USD je 0.371668USD. Trhová kapitalizácia ASUSD je 4,460,018USD. Sledujte aktualizácie cien ASUSD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Astera USD je 0.371668USD. Trhová kapitalizácia ASUSD je 4,460,018USD. Sledujte aktualizácie cien ASUSD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Astera USD (ASUSD) je $ 0.371668, s 0.87% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ASUSD na USD konverzný kurz je $ 0.371668 za ASUSD.
Astera USD sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4,460,018, pričom počet coinov v obehu je 12.00M ASUSD. Počas posledných 24 hodín sa ASUSDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.371556 (low) do $ 0.37498 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.371556.
V krátkodobom vývoji sa ASUSD zmenilo o +0.01% za poslednú hodinu a o -21.91% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Astera USD (ASUSD) informácie o trhu
$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M
--
----
$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M
12.00M
12.00M 12.00M
12,000,000.0
12,000,000.0 12,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Astera USD je $ 4.46M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ASUSD je 12.00M, pričom celková zásoba je 12000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 4.46M.
História cien Astera USD v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.371556
$ 0.371556$ 0.371556
24 hod Low
$ 0.37498
$ 0.37498$ 0.37498
24 hod High
$ 0.371556
$ 0.371556$ 0.371556
$ 0.37498
$ 0.37498$ 0.37498
$ 2.0
$ 2.0$ 2.0
$ 0.371556
$ 0.371556$ 0.371556
+0.01%
-0.87%
-21.91%
-21.91%
Astera USD (ASUSD) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Astera USD na USDpohybovala na $ -0.0032753813242221. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Astera USD na USD pohybovala na $ -0.2334220733. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Astera USD na USD pohybovala na $ -0.2333469964. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Astera USD na USD pohybovala na $ -0.6283830124236968.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0032753813242221
-0.87%
30 dní
$ -0.2334220733
-62.80%
60 dní
$ -0.2333469964
-62.78%
90 dní
$ -0.6283830124236968
-62.83%
Cenové predikcie pre Astera USD
Cenová predikcia Astera USD (ASUSD) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ASUSD v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Astera USD (ASUSD) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Astera USD mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Astera USD v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ASUSD cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Astera USD Cenové predikcie.
Čo je Astera USD (ASUSD)
asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.
asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ak by hodnota Astera USD rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Astera USD podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAstera USD?
Dnešná cena Astera USD je $ 0.371668. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Astera USD stále dobrou investíciou?
Astera USD zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ASUSD, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Astera USD?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Astera USD v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Astera USD?
Živá cena ASUSD sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Astera USD vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ASUSD, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Astera USD?
Cenu ASUSD ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,452.02
+2.63%
ETH
3,458.64
+4.88%
SOL
163.14
+4.97%
COAI
1.1387
+4.20%
USDC
1.0002
-0.03%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ASUSD na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ASUSD/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Astera USD pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Astera USD v tomto roku?
Cena Astera USD by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Astera USD (ASUSD).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:14:12 (UTC+8)
Astera USD (ASUSD) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.