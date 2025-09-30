Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Aster Staked USDF (ASUSDF) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:55:55 (UTC+8)
USD

Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Aster Staked USDF (ASUSDF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 22.32M
Celková ponuka:
$ 21.50M
Počet coinov v obehu:
$ 21.50M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 22.32M
Historické maximum:
$ 1.044
Historické minimum:
$ 0.990153
Aktuálna cena:
$ 1.038
Aster Staked USDF (ASUSDF) informácie

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first.

asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.

Oficiálna webová stránka:
https://www.asterdex.com/en/earn
Biela kniha:
https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asusdf

Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Aster Staked USDF (ASUSDF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ASUSDF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ASUSDF tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ASUSDF tokenomiku, preskúmajte cenu ASUSDF tokenu naživo!

