Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Aster Staked CAKE (ASCAKE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 18:42:20 (UTC+8)
USD

Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Aster Staked CAKE (ASCAKE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 216.89K
$ 216.89K
Celková ponuka:
$ 79.56K
$ 79.56K
Počet coinov v obehu:
$ 79.56K
$ 79.56K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 216.89K
$ 216.89K
Historické maximum:
$ 3.41
$ 3.41
Historické minimum:
$ 1.25
$ 1.25
Aktuálna cena:
$ 2.73
$ 2.73

Aster Staked CAKE (ASCAKE) informácie

Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns.

Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.

Oficiálna webová stránka:
https://www.asterdex.com/en/earn
Biela kniha:
https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-ascake

Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Aster Staked CAKE (ASCAKE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ASCAKE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ASCAKE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ASCAKE tokenomiku, preskúmajte cenu ASCAKE tokenu naživo!

ASCAKE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ASCAKE asi smeruje? Naša ASCAKE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

