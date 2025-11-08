BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena aster dog je 0.00046068USD. Trhová kapitalizácia ADOG je 459,390USD. Sledujte aktualizácie cien ADOG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena aster dog je 0.00046068USD. Trhová kapitalizácia ADOG je 459,390USD. Sledujte aktualizácie cien ADOG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ADOG

ADOG informácie o cene

Čo je ADOG

ADOG oficiálna webová stránka

ADOG tokenomika

ADOG predpoveď cien

aster dog Logo

aster dog Cena (ADOG)

Nezaradené

1 ADOG na USD aktuálnu cenu:

$0.00045867
-2.30%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
aster dog (ADOG) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:14:05 (UTC+8)

Dnešná cena aster dog

Aktuálna dnešná cena aster dog (ADOG) je $ 0.00046068, s 1.27% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ADOG na USD konverzný kurz je $ 0.00046068 za ADOG.

aster dog sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 459,390, pričom počet coinov v obehu je 1.00B ADOG. Počas posledných 24 hodín sa ADOGobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00040235 (low) do $ 0.00048771 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00372484, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00033757.

V krátkodobom vývoji sa ADOG zmenilo o -1.45% za poslednú hodinu a o -11.03% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

aster dog (ADOG) informácie o trhu

$ 459.39K
--
$ 459.39K
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia aster dog je $ 459.39K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ADOG je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 459.39K.

História cien aster dog v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00040235
24 hod Low
$ 0.00048771
24 hod High

$ 0.00040235
$ 0.00048771
$ 0.00372484
$ 0.00033757
-1.45%

-1.27%

-11.03%

-11.03%

aster dog (ADOG) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z aster dog na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny aster dog na USD pohybovala na $ -0.0003182754.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny aster dog na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny aster dog na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0-1.27%
30 dní$ -0.0003182754-69.08%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre aster dog

Cenová predikcia aster dog (ADOG) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ADOG v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia aster dog (ADOG) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena aster dog mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne aster dog v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ADOG cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na aster dog Cenové predikcie.

Čo je aster dog (ADOG)

Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG

In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.

Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.

Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.

The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.

The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.

With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete.

aster dog (ADOG) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Pozrite si viac informácií o aster dog

