Čo je Aso Finance (ASO)

Aso Finance is an EVM compatible lending/borrowing protocol on Blast. Aso Finance provides peer-to-peer lending solutions that are fully decentralized, transparent and non-custodial. Similar to (and based on) existing lending platforms like Compound Finance and AAVE users will be able to lend any supported assets on our platform, and use their capital to borrow supported assets.

Aso Finance (ASO) Zdroje Oficiálna webová stránka