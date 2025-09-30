Arie The Sealion (ARIE) tokenomika
Arie The Sealion (ARIE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Arie The Sealion (ARIE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Arie The Sealion (ARIE) informácie
Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen!
Arie The Sealion (ARIE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Arie The Sealion (ARIE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ARIE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ARIE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ARIE tokenomiku, preskúmajte cenu ARIE tokenu naživo!
ARIE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ARIE asi smeruje? Naša ARIE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
