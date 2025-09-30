Arianee (ARIA20) tokenomika

Arianee (ARIA20) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Arianee (ARIA20) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:10:22 (UTC+8)
USD

Arianee (ARIA20) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Arianee (ARIA20) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 6.53M
Celková ponuka:
$ 200.00M
Počet coinov v obehu:
$ 107.52M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 12.15M
Historické maximum:
$ 4.53
Historické minimum:
$ 0.01547
Aktuálna cena:
$ 0.060722
Arianee (ARIA20) informácie

Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods?

At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency.

With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items.

Oficiálna webová stránka:
https://arianee.org/
Biela kniha:
https://www.arianee.org/wp-content/uploads/2018/06/Arianee_White_Paper_2018_EN.pdf

Arianee (ARIA20) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Arianee (ARIA20) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ARIA20 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ARIA20 tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ARIA20 tokenomiku, preskúmajte cenu ARIA20 tokenu naživo!

ARIA20 cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ARIA20 asi smeruje? Naša ARIA20 stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

