Arcona (ARCONA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Arcona (ARCONA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 23:50:47 (UTC+8)
USD

Arcona (ARCONA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Arcona (ARCONA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 203.74K
$ 203.74K
Celková ponuka:
$ 15.18M
$ 15.18M
Počet coinov v obehu:
$ 15.18M
$ 15.18M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 203.74K
$ 203.74K
Historické maximum:
$ 2.24
$ 2.24
Historické minimum:
$ 0.00161339
$ 0.00161339
Aktuálna cena:
$ 0.01342019
$ 0.01342019

Arcona (ARCONA) informácie

The Arcona Ecosystem creates a Digital Land - a layer of Augmented Reality uniting the physical and virtual worlds into a single information environment perfectly linked to our real world. It is designed for everyday user interactive experience with augmented, virtual and mixed reality multimedia content in real world locations.

Oficiálna webová stránka:
https://www.arcona.space/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1PxNj-QoCdh7clekeb6ROtzYOVjSeJb7b/view

Arcona (ARCONA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Arcona (ARCONA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ARCONA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ARCONA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ARCONA tokenomiku, preskúmajte cenu ARCONA tokenu naživo!

ARCONA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ARCONA asi smeruje? Naša ARCONA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

