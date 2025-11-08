BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Arcana Network je 0USD. Trhová kapitalizácia XAR je 329,600USD. Sledujte aktualizácie cien XAR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o XAR

XAR informácie o cene

Čo je XAR

XAR oficiálna webová stránka

XAR tokenomika

XAR predpoveď cien

Arcana Network Logo

Arcana Network Cena (XAR)

Nezaradené

1 XAR na USD aktuálnu cenu:

$0.00049339
$0.00049339
0.00%1D
USD
Arcana Network (XAR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:20:41 (UTC+8)

Dnešná cena Arcana Network

Aktuálna dnešná cena Arcana Network (XAR) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XAR na USD konverzný kurz je -- za XAR.

Arcana Network sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 329,600, pričom počet coinov v obehu je 668.03M XAR. Počas posledných 24 hodín sa XARobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.52, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa XAR zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -31.74% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Arcana Network (XAR) informácie o trhu

$ 329.60K
$ 329.60K

--
--

$ 493.39K
$ 493.39K

668.03M
668.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Arcana Network je $ 329.60K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu XAR je 668.03M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 493.39K.

História cien Arcana Network v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.52
$ 1.52

$ 0
$ 0

--

0.00%

-31.74%

-31.74%

Arcana Network (XAR) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Arcana Network na USDpohybovala na $ 0.0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Arcana Network na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Arcana Network na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Arcana Network na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0.00.00%
30 dní$ 0-24.27%
60 dní$ 0-67.74%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Arcana Network

Cenová predikcia Arcana Network (XAR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XAR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Arcana Network (XAR) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Arcana Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Arcana Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XAR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Arcana Network Cenové predikcie.

Čo je Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

Arcana Network (XAR) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Arcana Network

Akú hodnotu bude mať 1 Arcana Network v roku 2030?
Ak by hodnota Arcana Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Arcana Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:20:41 (UTC+8)

Arcana Network (XAR) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Arcana Network

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.42

$0.00007359

$0.1453

$0.009728

$0.000013937

$0.18631

