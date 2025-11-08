Arcana Network Cena (XAR)
Aktuálna dnešná cena Arcana Network (XAR) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XAR na USD konverzný kurz je -- za XAR.
Arcana Network sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 329,600, pričom počet coinov v obehu je 668.03M XAR. Počas posledných 24 hodín sa XARobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.52, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa XAR zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -31.74% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Arcana Network je $ 329.60K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu XAR je 668.03M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 493.39K.
--
0.00%
-31.74%
-31.74%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Arcana Network na USDpohybovala na $ 0.0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Arcana Network na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Arcana Network na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Arcana Network na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0.0
|0.00%
|30 dní
|$ 0
|-24.27%
|60 dní
|$ 0
|-67.74%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Arcana Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.
Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.
Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:
The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.
Arcana’s Other Products Include:
Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.
Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.
