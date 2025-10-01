Arbion AI (ARAI) tokenomika
Arbion AI (ARAI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Arbion AI (ARAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Arbion AI (ARAI) informácie
Arbion AI — The AI Protocol for Web3 Automation
Arbion AI empowers developers, projects, and startups to deploy customizable AI agents that seamlessly connect with CEX, DEX, DeFi protocols, and external data feeds through plug & play APIs.
No complex setup. Fully decentralized. Privacy-first.
Key Features:
No-Code AI Agent Deployment Launch AI-driven automation without writing a single line of code.
Auto-Generated API Integrations Simplified API generation to connect with blockchain, exchanges, and off-chain data.
Multi-Platform Connectivity Integrate with CEXs, DEXs, DeFi protocols, Telegram, and more.
Privacy-Focused with zkML Technology Execute AI tasks in a secure, privacy-preserving environment using zero-knowledge machine learning.
Arbion AI is built for the next generation of Web3 builders.
Explore more at arbion.org
Arbion AI (ARAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Arbion AI (ARAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ARAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ARAI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ARAI tokenomiku, preskúmajte cenu ARAI tokenu naživo!
ARAI cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ARAI asi smeruje? Naša ARAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
