Arbidoge is the first Dogecoin fork as well as the first native token to launch on the newly released Arbitrum network. We created transparent tokenomics for everyones benefit. While plenty of projects have intransparent tokenomics which are often not feasible, we kept things simple. Zero Tax. Zero Fee. Just like the original Dogecoin. This token serves as an homage to Dogecoin, as well as a means of acquiring a symbolic piece of the legendary SOV that Dogecoin is, through the power of Arbitrum and its seamless and inexpensive transacting process. Initial Liquidity was permanently burned, along with 20% of the total supply, forever, making Arbidoge a 100% safe investment.
ArbiDoge (ADOGE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky ArbiDoge (ADOGE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ADOGE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ADOGE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ADOGE tokenomiku, preskúmajte cenu ADOGE tokenu naživo!
