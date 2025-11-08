Aktuálna dnešná cena Aptos Futures je 0.0000164USD. Trhová kapitalizácia APF je 13,955.21USD. Sledujte aktualizácie cien APF v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Aptos Futures je 0.0000164USD. Trhová kapitalizácia APF je 13,955.21USD. Sledujte aktualizácie cien APF v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Aptos Futures (APF) je $ 0.0000164, s 1.67% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny APF na USD konverzný kurz je $ 0.0000164 za APF.
Aptos Futures sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 13,955.21, pričom počet coinov v obehu je 851.89M APF. Počas posledných 24 hodín sa APFobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00001546 (low) do $ 0.00001675 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00078764, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00001546.
V krátkodobom vývoji sa APF zmenilo o -0.23% za poslednú hodinu a o -16.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aptos Futures (APF) informácie o trhu
$ 13.96K
$ 13.96K$ 13.96K
--
----
$ 16.38K
$ 16.38K$ 16.38K
851.89M
851.89M 851.89M
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Aptos Futures je $ 13.96K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu APF je 851.89M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 16.38K.
História cien Aptos Futures v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00001546
$ 0.00001546$ 0.00001546
24 hod Low
$ 0.00001675
$ 0.00001675$ 0.00001675
24 hod High
$ 0.00001546
$ 0.00001546$ 0.00001546
$ 0.00001675
$ 0.00001675$ 0.00001675
$ 0.00078764
$ 0.00078764$ 0.00078764
$ 0.00001546
$ 0.00001546$ 0.00001546
-0.23%
-1.67%
-16.42%
-16.42%
Aptos Futures (APF) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Aptos Futures na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Aptos Futures na USD pohybovala na $ -0.0000062649. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Aptos Futures na USD pohybovala na $ -0.0000085428. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Aptos Futures na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
-1.67%
30 dní
$ -0.0000062649
-38.20%
60 dní
$ -0.0000085428
-52.09%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Aptos Futures
Cenová predikcia Aptos Futures (APF) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena APF v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Aptos Futures (APF) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Aptos Futures mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Aptos Futures v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku APF cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Aptos Futures Cenové predikcie.
Čo je Aptos Futures (APF)
AptosFutures ($APF) is a decentralized leverage trading platform built to provide ultra-low fees, precise liquidation, and a bot-free trading environment. The project focuses on fair derivatives trading, multi-chain staking, and community-driven growth.
The native token, $APF, powers the ecosystem by reinforcing liquidity through staking, enabling referral rewards, and supporting community campaigns such as airdrops and quiz games.
AptosFutures ($APF) is a decentralized leverage trading platform built to provide ultra-low fees, precise liquidation, and a bot-free trading environment. The project focuses on fair derivatives trading, multi-chain staking, and community-driven growth.
The native token, $APF, powers the ecosystem by reinforcing liquidity through staking, enabling referral rewards, and supporting community campaigns such as airdrops and quiz games.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Aptos Futures
Akú hodnotu bude mať 1 Aptos Futures v roku 2030?
Ak by hodnota Aptos Futures rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Aptos Futures podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAptos Futures?
Dnešná cena Aptos Futures je $ 0.0000164. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Aptos Futures stále dobrou investíciou?
Aptos Futures zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do APF, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Aptos Futures?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Aptos Futures v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Aptos Futures?
Živá cena APF sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Aptos Futures vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena APF, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Aptos Futures?
Cenu APF ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,407.3
+2.58%
ETH
3,434.85
+4.16%
SOL
161.77
+4.09%
COAI
1.2034
+10.13%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre APF na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár APF/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Aptos Futures pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Aptos Futures v tomto roku?
Cena Aptos Futures by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Aptos Futures (APF).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:56:39 (UTC+8)
