Antitoken (ANTI) informácie
$ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one.
When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance.
If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO.
Antitoken (ANTI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Antitoken (ANTI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ANTI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ANTI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
