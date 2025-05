Čo je Animalia (ANIM)

Animalia is an independent free-to-play online nft trading card game featuring crypto-inspired meme creatures and gemstones. Powered by thebinance smart chainbinance smart chain, animalia gives you complete ownership over your in-game collectibles. Collect rare cards, create your own nfts, build your deck, battle with other players and sell cards to other traders.

Animalia (ANIM) Zdroje Oficiálna webová stránka