ANGRYGUY (ANGRYGUY) informácie
ANGRYGUY is a meme-based cryptocurrency designed to bring humor and utility to the blockchain. Born from the frustration of everyday life, ANGRYGUY channels those feelings into a fun and engaging community-driven token. Its purpose is to entertain while also fostering a sense of empowerment for holders. Whether you're holding ANGRYGUY as a playful investment or part of a larger movement, it brings together meme culture and cryptocurrency to create an ecosystem where anger turns into opportunity. Holders can unlock rewards, exclusive content, and a space for venting in a light-hearted way.
ANGRYGUY (ANGRYGUY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky ANGRYGUY (ANGRYGUY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ANGRYGUY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ANGRYGUY tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ANGRYGUY tokenomiku, preskúmajte cenu ANGRYGUY tokenu naživo!
ANGRYGUY cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ANGRYGUY asi smeruje? Naša ANGRYGUY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
