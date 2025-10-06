Aktuálna ANGL TOKEN cena je dnes 0.00335837 USD. Sledujte aktuálnu ANGL na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte ANGL cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna ANGL TOKEN cena je dnes 0.00335837 USD. Sledujte aktuálnu ANGL na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte ANGL cenový trend jednoducho na MEXC.

ANGL TOKEN Cena (ANGL)

$0.00336512
0.00%1D
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
ANGL TOKEN (ANGL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:31:25 (UTC+8)

ANGL TOKEN (ANGL) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00335996
24 hod Low
$ 0.00383102
24 hod High

$ 0.00335996
$ 0.00383102
$ 0.01037575
$ 0
-0.81%

-0.10%

-4.96%

-4.96%

ANGL TOKEN (ANGL) cena v reálnom čase je $0.00335837. Za posledných 24 hodín sa obchodoval ANGL v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.00335996 do najvyššej hodnoty $ 0.00383102, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena ANGL je $ 0.01037575, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa ANGL zmenil o -0.81% za poslednú hodinu, -0.10% za 24 hodín a -4.96% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

ANGL TOKEN (ANGL) informácie o trhu

$ 722.05K
--
$ 3.36M
215.00M
1,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia ANGL TOKEN je $ 722.05K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ANGL je 215.00M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.36M.

ANGL TOKEN (ANGL) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z ANGL TOKEN na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny ANGL TOKEN na USD pohybovala na $ -0.0002445151.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny ANGL TOKEN na USD pohybovala na $ -0.0008131369.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny ANGL TOKEN na USD pohybovala na $ -0.00245046414880475.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0-0.10%
30 dní$ -0.0002445151-7.28%
60 dní$ -0.0008131369-24.21%
90 dní$ -0.00245046414880475-42.18%

Čo je ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

ANGL TOKEN predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať ANGL TOKEN (ANGL) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš ANGL TOKEN (ANGL) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre ANGL TOKEN.

ANGL TOKEN (ANGL) tokenomika

Pochopenie tokenomiky ANGL TOKEN (ANGL) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike ANGL tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o ANGL TOKEN (ANGL)

Akú hodnotu má dnes ANGL TOKEN (ANGL)?
Aktuálna ANGL cena v USD je 0.00335837 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena ANGL na USD?
Aktuálna cena ANGL na USD je $ 0.00335837. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia ANGL TOKEN?
Trhová kapitalizácia ANGL je $ 722.05K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu ANGL?
Počet coinov v obehu ANGL je 215.00M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) ANGL?
ANGL dosiahla cenu ATH vo výške 0.01037575 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) ANGL?
ANGL videl cenu ATL vo výške 0 USD.
Aký je objem obchodovania ANGL?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre ANGL je -- USD.
Bude ANGL tento rok vyššia?
ANGL môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti ANGLpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:31:25 (UTC+8)

ANGL TOKEN (ANGL) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
10-05 21:29:00Aktualizácie odvetvia
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain údaje
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualizácie odvetvia
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualizácie odvetvia
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.