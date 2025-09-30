Andrea Von Speed (ANDREA) tokenomika
$ANDREA (Andrea Von Speed) is a shapeshifting cat on Solana, forged in pure meme chaos. She can become anything—rocket, Lambo, blender—whatever the moment demands. Fast, wild, and full of attitude, Andrea lives in the fast lane. No roadmap, no brakes, just nonstop speed and internet magic. It’s more than a coin—it’s a full-send culture of memes, transformation, and degen energy. Miss her and she’s gone.
Andrea Von Speed (ANDREA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Andrea Von Speed (ANDREA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ANDREA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ANDREA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ANDREA tokenomiku, preskúmajte cenu ANDREA tokenu naživo!
ANDREA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ANDREA asi smeruje? Naša ANDREA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
