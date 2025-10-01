ALRIS AGENT (ALR) tokenomika
ALRIS AGENT (ALR) informácie
Introducing Alris: Your AI-powered yield optimization companion on Solana. Leveraging advanced artificial intelligence and real-time market data, Alris makes smart yield-generating decisions for you around the clock. Our platform seamlessly integrates with Solana's infrastructure, using GPTv4 and Grok XAI to analyze market conditions and execute optimal yield strategies automatically. Key features include dynamic yield optimization, AI-driven investment strategies, automated yield harvesting, and real-time market monitoring. Built with cutting-edge tech including Next.js, Solana Agent Kit, and Switchboard Oracle, Alris represents the future of DeFi yield automation.
ALRIS AGENT (ALR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky ALRIS AGENT (ALR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ALR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ALR tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
