BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena AllUnity EUR je 1.16USD. Trhová kapitalizácia EURAU je 20,417,377USD. Sledujte aktualizácie cien EURAU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena AllUnity EUR je 1.16USD. Trhová kapitalizácia EURAU je 20,417,377USD. Sledujte aktualizácie cien EURAU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o EURAU

EURAU informácie o cene

Čo je EURAU

EURAU biela kniha

EURAU oficiálna webová stránka

EURAU tokenomika

EURAU predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

AllUnity EUR Logo

AllUnity EUR Cena (EURAU)

Nezaradené

1 EURAU na USD aktuálnu cenu:

$1.16
$1.16$1.16
+0.10%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
AllUnity EUR (EURAU) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:12:36 (UTC+8)

Dnešná cena AllUnity EUR

Aktuálna dnešná cena AllUnity EUR (EURAU) je $ 1.16, s 0.20% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny EURAU na USD konverzný kurz je $ 1.16 za EURAU.

AllUnity EUR sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 20,417,377, pričom počet coinov v obehu je 17.63M EURAU. Počas posledných 24 hodín sa EURAUobchodovalo v rozmedzí od $ 1.15 (low) do $ 1.16 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.19, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 1.1.

V krátkodobom vývoji sa EURAU zmenilo o +0.10% za poslednú hodinu a o +0.41% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

AllUnity EUR (EURAU) informácie o trhu

$ 20.42M
$ 20.42M$ 20.42M

--
----

$ 20.42M
$ 20.42M$ 20.42M

17.63M
17.63M 17.63M

17,630,279.33
17,630,279.33 17,630,279.33

Aktuálna trhová kapitalizácia AllUnity EUR je $ 20.42M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu EURAU je 17.63M, pričom celková zásoba je 17630279.33. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.42M.

História cien AllUnity EUR v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 hod Low
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 hod High

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

+0.10%

+0.20%

+0.41%

+0.41%

AllUnity EUR (EURAU) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z AllUnity EUR na USDpohybovala na $ +0.00230444.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny AllUnity EUR na USD pohybovala na $ -0.0059521920.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny AllUnity EUR na USD pohybovala na $ -0.0189585760.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny AllUnity EUR na USD pohybovala na $ -0.0046920947246282.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00230444+0.20%
30 dní$ -0.0059521920-0.51%
60 dní$ -0.0189585760-1.63%
90 dní$ -0.0046920947246282-0.40%

Cenové predikcie pre AllUnity EUR

Cenová predikcia AllUnity EUR (EURAU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena EURAU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AllUnity EUR (EURAU) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena AllUnity EUR mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AllUnity EUR v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku EURAU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AllUnity EUR Cenové predikcie.

Čo je AllUnity EUR (EURAU)

AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks.

AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets.

EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability.

Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity.

The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU is designed to be accessible to exchanges, market makers, payment institutions, fintechs, and tokenized asset platforms looking to integrate euro liquidity in a compliant manner.

AllUnity maintains active collaborations with infrastructure providers, custodians, and trading venues, including confirmed listings with Gate.io and Bullish.com. The stablecoin plays a foundational role in building a euro-based financial ecosystem on public blockchain infrastructure, while staying fully aligned with European regulatory frameworks.

The project roadmap includes expanding interoperability across additional chains, supporting on/off ramps with banking partners, and enabling programmability for enterprise use cases.

The EURAU token contract address on Ethereum is: 0x4933A85b5b5466Fbaf179F72D3DE273c287EC2c2

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

AllUnity EUR (EURAU) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o AllUnity EUR

Akú hodnotu bude mať 1 AllUnity EUR v roku 2030?
Ak by hodnota AllUnity EUR rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AllUnity EUR podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:12:36 (UTC+8)

AllUnity EUR (EURAU) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o AllUnity EUR

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.61
$22.61$22.61

+126.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007323
$0.00007323$0.00007323

+1,364.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009591
$0.009591$0.009591

+139.77%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011966
$0.000011966$0.000011966

+99.43%

Humanity

Humanity

H

$0.25008
$0.25008$0.25008

+75.84%

Flux

Flux

FLUX

$0.17856
$0.17856$0.17856

+63.32%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.