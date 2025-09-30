All Will Retire (AWR) tokenomika
AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement.
Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity.
AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle."
All Will Retire (AWR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky All Will Retire (AWR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet AWR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu AWR tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
