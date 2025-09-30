All Will Retire (AWR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o All Will Retire (AWR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:08:56 (UTC+8)
All Will Retire (AWR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre All Will Retire (AWR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.70M
Celková ponuka:
$ 999.59M
Počet coinov v obehu:
$ 964.59M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.84M
Historické maximum:
$ 0.01505533
Historické minimum:
$ 0.0003407
Aktuálna cena:
$ 0.00382784
All Will Retire (AWR) informácie

AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement.

Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity.

AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle."

Oficiálna webová stránka:
https://www.allwillretire.com/

All Will Retire (AWR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky All Will Retire (AWR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AWR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AWR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AWR tokenomiku, preskúmajte cenu AWR tokenu naživo!

AWR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AWR asi smeruje? Naša AWR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Zrieknutie sa zodpovednosti

