Aktuálna dnešná cena All In (ALLIN) je $ 0.03728413, s 0.53% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ALLIN na USD konverzný kurz je $ 0.03728413 za ALLIN.
All In sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 34,345, pričom počet coinov v obehu je 921.44K ALLIN. Počas posledných 24 hodín sa ALLINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03726807 (low) do $ 0.03763766 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 4.51, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.03478359.
V krátkodobom vývoji sa ALLIN zmenilo o -0.40% za poslednú hodinu a o -1.39% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
All In (ALLIN) informácie o trhu
$ 34.35K
--
$ 37.12K
921.44K
995,994.0
Aktuálna trhová kapitalizácia All In je $ 34.35K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ALLIN je 921.44K, pričom celková zásoba je 995994.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 37.12K.
História cien All In v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03726807
24 hod Low
$ 0.03763766
24 hod High
$ 0.03726807
$ 0.03763766
$ 4.51
$ 0.03478359
-0.40%
-0.52%
-1.39%
-1.39%
All In (ALLIN) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z All In na USDpohybovala na $ -0.00019837602710447. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny All In na USD pohybovala na $ -0.0061437833. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny All In na USD pohybovala na $ -0.0281036996. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny All In na USD pohybovala na $ -0.15912745659332905.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00019837602710447
-0.52%
30 dní
$ -0.0061437833
-16.47%
60 dní
$ -0.0281036996
-75.37%
90 dní
$ -0.15912745659332905
-81.01%
Cenové predikcie pre All In
Cenová predikcia All In (ALLIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ALLIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia All In (ALLIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena All In mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne All In v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ALLIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na All In Cenové predikcie.
Čo je All In (ALLIN)
All In (ALLIN) is an AI-focused project on the Ethereum blockchain, designed to empower communities and projects to harness AI technology. The project offers a token, $ALLIN, to support community and project growth. ALLIN provides solutions for data analysis, process automation, customer service, community management, and content development. It features an AI-managed service and an AllIn One AI bot for answering common questions about a token or project information. The project also includes ALLBOTS, humanoid guardians supporting the All In Society, and an anticipated Allbuys buy bot for multi-chain support. The creators, a team of developers and AI specialists, ensure security and transparency through a Solidproof audit. They work closely with the All In Society to shape the project's future.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ak by hodnota All In rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do All In podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAll In?
Dnešná cena All In je $ 0.03728413. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je All In stále dobrou investíciou?
All In zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ALLIN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s All In?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo All In v hodnote --.
Aká je aktuálna cena All In?
Živá cena ALLIN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu All In vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ALLIN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu All In?
Cenu ALLIN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ALLIN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ALLIN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena All In pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena All In v tomto roku?
Cena All In by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu All In (ALLIN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:55:32 (UTC+8)
