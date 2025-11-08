AlgonFX Cena (ALG)
Aktuálna dnešná cena AlgonFX (ALG) je --, s 8.72% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ALG na USD konverzný kurz je -- za ALG.
AlgonFX sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 403,413, pričom počet coinov v obehu je 999.94M ALG. Počas posledných 24 hodín sa ALGobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00107509, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa ALG zmenilo o +0.01% za poslednú hodinu a o +16.05% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia AlgonFX je $ 403.41K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ALG je 999.94M, pričom celková zásoba je 999944220.9411747. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 403.41K.
+0.01%
+8.72%
+16.05%
+16.05%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z AlgonFX na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny AlgonFX na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny AlgonFX na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny AlgonFX na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+8.72%
|30 dní
|$ 0
|-51.51%
|60 dní
|$ 0
|+7.94%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena AlgonFX mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG.
AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100.
In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system’s growth without directly managing trading accounts.
