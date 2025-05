Čo je ALBERT (ALBERT)

Memoria is the first decentralized AI Gaming and AI Agent concept platform, seamlessly merging AI-driven gaming with meme culture. It introduces innovative earning models like Wager-Fi and Host-to-Earn, where players engage in skill-based gaming, hosts earn by managing matches, and creators monetize through our AL AI Agent. Powered by our own AVAX Layer 1 Chain and $ALBERT, Memoria revolutionizes gaming, AI interaction, and digital content monetization, setting a new benchmark for AI-integrated entertainment.

