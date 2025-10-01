Alaska (ALASKA) tokenomika
Alaska (ALASKA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Alaska (ALASKA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Alaska (ALASKA) informácie
Woof! It's me, Alaska! Hop on the Meme Supercycle and let's chase those riches together!
FROM ROYALTY TO MEME
The Tale of $Alaska $Alaska, the regal Samoyed, hails from the royal lineage of Prince Marcus von Anhalt. As he walked through the grand halls of his palace, $Alaska’s charm captivated the world.
WHY $ALASKA TOKEN IS FIT:
$Alaska meme coin stands as a legacy in the making, building a community of loyal followers, expanding its value, and making history in the crypto world. Holders become part of this royal journey.
$ALASKA isn’t just another meme coin; it’s the embodiment of what’s next. A visionary force, leading the charge into the future of wealth and Luxury. This is more than a moment—it’s the opportunity you’ve been anticipating. The start of something monumental.
Alaska (ALASKA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Alaska (ALASKA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ALASKA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ALASKA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ALASKA tokenomiku, preskúmajte cenu ALASKA tokenu naživo!
ALASKA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ALASKA asi smeruje? Naša ALASKA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov