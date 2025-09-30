Alan the Alien (ALAN) tokenomika
Alan the Alien (ALAN) informácie
Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members.
Project Info:
Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features:
Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations.
Alan the Alien (ALAN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Alan the Alien (ALAN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ALAN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ALAN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
