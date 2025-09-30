Akio (AKIO) tokenomika
Akio (AKIO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Akio (AKIO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Akio (AKIO) informácie
Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe.
Akio (AKIO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Akio (AKIO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet AKIO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu AKIO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
