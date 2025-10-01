Aipets (AIPETS) tokenomika
Aipets (AIPETS) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Aipets (AIPETS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Aipets (AIPETS) informácie
AIPETS SOLANA This is where digital pets bring joy and rewards on the Solana blockchain. Companionship: Each AI Pet is unique and brings joy to users life; sharing their love and care for their pets. Eco-Friendly: Our platform is powered by cutting edge blockchain technology, making it fast and environmentally friendly. Adopt an AI Pet and make a positive impact. A portion of proceeds supports animal welfare initiatives. Blockchain has no heart, and is not fun hence AIPETS offers a simple web app combining pets and crypto. This is an effort to bring heartfelt connection on chain.
Team: No team allocation Liquidity Pool (LP): 90% of supply Ecosystem Fund Marketing/CEX: 10% No Tax Total Supply: 1,000,000,000 units No Inflation: Token supply won’t increase. Deflation: Token supply will decrease through buyback and burn. Revenue: 20% for buyback and burn, 79% for development, 1% to animal welfare charity and initiatives. Revenue will be generated through pet generation and management fees.
Aipets (AIPETS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Aipets (AIPETS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet AIPETS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu AIPETS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili AIPETS tokenomiku, preskúmajte cenu AIPETS tokenu naživo!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov