Aktuálna dnešná cena AIMX je 0USD. Trhová kapitalizácia AIMX je 192,069USD. Sledujte aktualizácie cien AIMX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o AIMX

AIMX informácie o cene

Čo je AIMX

AIMX biela kniha

AIMX oficiálna webová stránka

AIMX tokenomika

AIMX predpoveď cien

AIMX Cena (AIMX)

1 AIMX na USD aktuálnu cenu:

$0.00048622
$0.00048622
+25.80%1D
AIMX (AIMX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:10:45 (UTC+8)

Dnešná cena AIMX

Aktuálna dnešná cena AIMX (AIMX) je --, s 25.87% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AIMX na USD konverzný kurz je -- za AIMX.

AIMX sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 192,069, pričom počet coinov v obehu je 394.67M AIMX. Počas posledných 24 hodín sa AIMXobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.02766477, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa AIMX zmenilo o -0.79% za poslednú hodinu a o +22.80% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

AIMX (AIMX) informácie o trhu

$ 192.07K
--
$ 286.16K
394.67M
588,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia AIMX je $ 192.07K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu AIMX je 394.67M, pričom celková zásoba je 588000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 286.16K.

História cien AIMX v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
24 hod Low
$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0
$ 0.02766477
$ 0
-0.79%

+25.87%

+22.80%

+22.80%

AIMX (AIMX) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z AIMX na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny AIMX na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny AIMX na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny AIMX na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+25.87%
30 dní$ 0+11.19%
60 dní$ 0-11.97%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre AIMX

Cenová predikcia AIMX (AIMX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AIMX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AIMX (AIMX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena AIMX mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AIMX v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AIMX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AIMX Cenové predikcie.

Čo je AIMX (AIMX)

Aimedis - an eHealth platform based on blockchain technology, which has been developed since 2017 and released in the current version 2020 for web, iOS and Android. Aimedis combines eHealth applications such as health records, video chat with doctors, appointments, prescriptions, second opinions, wearables, emergency records and much more along with medical social media platform, eLearning, eTeaching and education, a unique medical and scientific-pharmaceutical NFT marketplace, while displaying all relevant operations in a private blockchain, visible and transparent for patients and healthcare professionals. Aimedis builds the world’s first medical metaverse and opens the world’s first virtual hospital chain in the metaverse while offering space to other hospitals, companies, universities and people.

The Aimedis token, which is tailored to the platform, is much more than just utility and payment tokens, it also offers staking, governance, DeFi (the first medical DeFi token) and the next hot trend in the field of cryptocurrencies, social token functionalities. The Aimedis NFTs are a revolutionary tool for medical data along with functionalities inside the Aimedis metaverse.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o AIMX

Akú hodnotu bude mať 1 AIMX v roku 2030?
Ak by hodnota AIMX rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AIMX podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:10:45 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o AIMX

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.